الصاروخ الروسي المجنح ذو المحرك النووي سيدخل الخدمة خلال 10 سنوات

وطن للأنباء- وكالات: أعلن رئيس لجنة شؤون الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي،، فيكتور بونداريف، اليوم الجمعة، أن الصاروخ المجنح الجديد ذو المحرك النووي، و"منظومة الصواريخ المجنحة المنحدرة" المحتملة، ستدخل الخدمة في القوات الروسية خلال السنوات الـ 10 المقبلة.

وقال بونداريف لوكالة "سبوتنيك": "الصواريخ المجنحة ذات المحرك النووي جديدة لذا يصعب توقع موعد إنتاجها التسلسلي، وأيضا منظومة الصواريخ المجنحة المنحدرة المتوقعة. لقد أجرينا التجارب فقط في 2017. لكن خلال العشر سنوات المقبلة ستدخل بعض النماذج الخدمة في قواتنا المسلحة".

المصدر: سبوتنيك