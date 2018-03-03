"لاكوست" تستغني عن شعار التمساح.. بماذا عوضته؟

وطن للأنباء-وكالات: استُبدِلَ إستغنت العلامة التجارية الفرنسية "لاكوست" لفترة محدودة إنطلاقا من أمس الأربعاء 28 فيفري 2018، عن شعار التمساح على قمصانها للمرة الأولى في تاريخها، ووضعت مكانه 10 من أكثر الحيوانات المُهدَّدة بالانقراض على كوكب الأرض.

وحلَّت محل التمساح حيواناتٌ، منها الببر السومطري، ووحيد القرن الجاوي، والقرد الجيبون من فصيلة "Cao Vit"، ووُضِعَت على منطقة الصدر بالقمصان البولو البيضاء الكلاسيكية، في إصدارٍ محدود لرابطة خيرية مع مجموعة الحفاظ على الكائنات الحية "Save Our Species".

وارتبط عدد قمصان البولو المعروضة للبيع، مباشرةً بالأعداد المتبقية من كل نوع من الأنواع المُهدَّدة بالانقراض في البرية، فالشعارات الجديدة هي لفترة محدودة بحسب Fast Company، حيث يوجد 30 قميصاً فقط لخنزير البحر من فصيلة فاكيتا، و231 لطائر كندور كاليفورنيا.

و بحسب موقع The National بيعت كل القمصان عدا القليل منها، في غضون ساعات من عرضها للبيع مقابل 150 يورو (ما يعادل نحو 183 دولاراً أميركياً) مباشرةً، بعد عرض العلامة التجارية في أسبوع الموضة بباريس.

وقال المُصمِّم فيليب أوليفيرا بابتيستا : "أعتقد أنَّه أمرٌ رائع أن نقوم به، وسيجعلنا نشعر بالرضا والسرور إذا تمكنَّا من القيام بشيء من أجل هذه الحيوانات.