حماس: مصر وعدت بفتح معبر رفح وتسهيل عبور المواطنين قريبا

وطن للأنباء: قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن لقاءات وفد حركته مع الجانب المصري في الزيارة التي استغرقت حوالي 20 يوماً، تناولت العديد من الملفات التي تهم الجانبين. وتابع إن مصالح شعبنا وحاجاته شعبنا وحاجاته على رأس المتابعات وذلك انطلاقا من حرص حماس على تقديم كل ما يلزم لرفع المعاناة عن شعبنا خاصة في قطاع غزة".

ونقلت وكالة "شهاب" المقربة من حماس عن بدران، قوله "أنه جرى نقاش مفصل وعمق حول حصار غزة وسبل فك الحصار أو التخفيف من آثاره السلبية اليومية على المواطن العادي"، كاشفاً عن وجود مواقف ووعود إيجابية من جانب المصريين واستعداد للعمل من أجل تخفيف آثار الحصار في غزة بما في ذلك معبر رفح وتسهيل حركة الأفراد والبضائع عليه.

وتابع: "نحن من جانبنا سنواصل المتابعة كي يرى الناس أمورا فعلية على أرض الواقع".

ولفت بدران "أحد أعضاء وفد الحركة بمصر"، أنه تم بحث موضوع المصالحة وأسباب الضعف والبدء في تنفيذ بنودها على الأرض، لافتاً الى أن حركته أكدت على موقفها الثابت والدائم الذي يرى ضرورة وحاجة في إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وقال: "من أجل ذلك قدمت حماس خطوات واضحة وملموسة وجادة"، مبيناً أن الجانب المصري أكد على ضرورة أن يشعر المواطن في الشارع بالآثار الإيجابية المصالحة.

وحول زيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة، قال بدران: "الوفد المصري الأمني في غزة مرحب به دوما وزيارته تأتي في إطار متابعة اتفاقيات المصالحة، وحماس كما في كل مرة تقدم كافة أشكال التعاون والمساعدة والانفتاح في التعامل مع الوفد ونتمنى له النجاح في مهمته في كافة المجالات".

وفي السياق، نفى عضو المكتب السياسي لحماس وجود أية ترتيبات للقاءات جديدة بين حماس وفتح في القاهرة، وقال: "المشكلة ليست في اللقاءات أو الاتصالات بل في التنفيذ والتطبيق لما يتم التوقيع عليه".

وأضاف: "أعتقد أن المصالحة تحتاج إلى قرار سياسي واضح ومباشر من قيادة السلطة كي تنطلق بشكل حقيقي ملموس".

وأشار بدران الى أن قرار ترامب حول القدس كان حاضراً في النقاشات مع المسؤولين المصريين، وقال: "إنه جرى بحث سبل مواجهة قرار ترامب بشأن القدس وكيفية الوقوف في وجه المؤامرات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف: "لا معنى لأي حديث عن توطين الفلسطينين في سيناء أو غيرها ونحن متفقون مع الاخوة المصريين فى هذه المسألة، فمصر للمصريين وفلسطين للفلسطينيين".

وعاد وفد حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية الى قطاع غزة بعد أن أنهى "زيارة ناجحة" الى القاهرة، التقى خلالها عددا من المسؤولين المصريين.

وكان وفد حماس برئاسة هنية غادر غزة في التاسع من فبراير/شباط الجاري عبر معبر رفح الحدودي، متوجهًا للقاهرة للقاء مسؤولين مصريين.

وذكرت الحركة في بيان لها آنذاك أن الزيارة تأتي ضمن ترتيبات مسبقة، وفي إطار جهودها لاستكمال المصالحة الفلسطينية، وللتشاور مع مصر للتخفيف عن سكان القطاع وحل أزماته المختلفة.