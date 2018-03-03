خاص بالفيديو| نحو 100 مهندس في غزة يعتصمون في مقر "الأونروا"

غزة – وطن للأنباء – عز الدين أبو عيشة: يواصل مهندسون فصلتهم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) اعتصامهم لليوم السابع على التوالي أمام وداخل مقر الوكالة الرئيسي في مدينة غزّة، احتجاجًا على قرار يقضي بإنهاء عقودهم.

ويعتصم نحو 100 مهندس من مختلف محافظات قطاع غزّة أمام بوابة الأونروا، وحوالي 18 أخرين داخل مقراتها رفضًا لقرار فصلهم، وبحسب المعتصمين فإنّهم اجتمعوا بإدارة الوكالة للتوصل لاتفاق يقضي بتوظيفهم ولكن دون جدوى.

وطالبوا عبر "وطن للأنباء" بضرورة العمل على إعادة توظيفهم بشكل دائم وليس على بند العقود، بحسب ما تمّ الاتفاق معهم قبل الأزمة المالية التي تعصف بالأونروا.

يشار إلى أنّ وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين تعاني من أزمة مالية عمقها، عقب القرار المتخذ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بتقليص اسهامها في ميزانية الوكالة.