خاص بالفيديو | "كعك شات" يبشر بعودة الحياة المسرحية إلى نابلس

نابلس– وطن للأنباء-آية الشلة: وجد عدد من الشبان من مدينة نابلس في خشبة المسرح وسيلة للتعبير عن كل ما يجول في خاطرهم، وتسليط الضوء على عدد من القضايا والمشاكل في المجتمع المحلي، حتى باتوا يجذبون العشرات من المتابعين لعروضهم المسرحية.

وقد نجح الشبان في تشكيل فريق "كعك شات" الذي قدم أولى عروضه "طلاق سوشلجي" على مسرح "حمدي منكو" التابع لبلدية نابلس، والذي عالج ظاهرة الطلاق والخلافات الأسرية الناجمة عن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وعرضت المسرحية جوانب من اسباب الخلافات الأسرية خاصة بين الزوج والزوجة والادمان على الانترنت والحواسيب كما عالجت تجبر الزوج بأفراد اسرته خاصة الزوجة ومعاملته القاسية لهم.

مي الزبن أو "مليودرامية فلسطين" كما تحب أن تسمي نفسها، نجحت في وضع اللبنة الأولى للفريق المسرحي منذ عدة أشهر، وكانت شرارة البداية بعد تقديمها لعروض مسرحية إذاعية قصيرة في احدى الإذاعات المحلية في مدينة نابلس.

وحول ذلك تقول الزبن لـ"وطن للأنباء" إن "الفكرة جاءت بعد أدائي للعروض الإذاعية التي كان لها أثر ومتابعة كبيرة، فقررت فيما بعد الحديث إلى بعض الأصدقاء وطرحت عليهم الفكرة، وفعلاً بدأنا بالتدريبات، وخرجنا بعملنا الأول "طلاق سوشلجي" .

وأكدت أن الهدف من تشكيل الفريق يعود لإعادة احياء المسرح، ودوره في تشكيل الوعي الإنساني باعتباره أبو الفنون وأقدمها منذ عهد الاغريق والرومان.

وبينت الزبن أن " الفريق يختار مناقشة القضايا التي تهم المجتمع المحلي، بأسلوب ورؤية عصرية حديثة من خلال عدد من التجارب الواقعية ".

ويتكون الفريق المسرحي الذي يقدم عروضه في مدينة نابلس، من تسعة أشخاص يتوزعون ما بين ممثلين، وتقني صوت، واضاءة، وديكور.