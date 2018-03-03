حمدان لـوطن: ثوري فتح قرر تشكيل أمانة القدس وضرورة تنفيذ قرارات "المركزي"

رام الله- وطن للأنباء: أنهى المجلس الثوري لحركة فتح أعمال الليلة، بعد ثلاثة أيام من انعقاده، ناقش خلالها العديد من القضايا.

وقال عضو المجلس الثوري عبد المنعم حمدان لـ وطن للأنباء، إن المجلس أكد ضرورة عقد المجلس الوطني الفلسطيني، وضرورة تنفيذ قرارات المجلس المركزي بالشكل المناسب.

وأضاف حمدان أن المجلس أكد أن القدس عاصمة دولة فلسطين، وقرر تشكيل أمانة العاصمة (أمانة القدس)، ومباشرة على العمل على ذلك.

كما أكد المجلس على وقوفه خلف الرئيس محمود عباس في مبادرته التي طرحها في مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير الماضي، ورفض صفقة القرن والقرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بحق القضية الفلسطينية، إضافة إلى رفض المجلس تقليص المساعدات لوكالة "الأونروا".

وأضاف حمدان أن المجلس أكد الاستمرار بالمصالحة ووحدة الوطن، والشراكة الوطنية لكل فصائل العمل الوطني، وضرورة تصعيد المقاومة الشعبية، والعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة بكل الوسائل، لأن شعبنا في غزة يدفع ثمن ذلك.

وأعلن المجلس رفضه لجميع القوانين العنصرية الاسرائيلية التي أقرها الكنيست بحق فلسطينيي الداخل، كما أعلن رفضه للاعتقال الإداري.

وطالب المجلس بالعمل على توحيد الجاليات الفلسطينية.

ودعا "الثوري" الجماهير العربية للعمل مع الشعب الفلسطيني لإفشال المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقضيته.

وثمن دور مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح على تجديد مؤتمرات الحركة.