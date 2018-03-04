تفاصيل عملية الدهس في مدينة عكا

رام الله - وطن للأنباء: بعد ساعات على حدوثها، اعلن قائد منطقة الساحل في شرطة الاحتلال ، عمار بيرتس انه ترأس اجتماعا لتقييم لعملية الدهس في عكا بمشاركة الشرطة الذين لاحقوا المنفذ واطلقوا النار عليه.

واضاف ان نتائج التقييم دلت على ان المنفذ، وهو مالك الاسدي، من سكان بلدة شفاعمرو في الجليل، وعمره 26 عاما، قد قام بالعملية بدوافع قومية .

وقال بيرتس ان التحقيق شمل معاينة المكان والاستماع الى شهادات من شهود عيان في مكان العملية وهو الرصيف المحاذي لمحطة القطار في المدينة.

واسفرت عملية الدهس عن إصابة ضابط في حرس الحدود وجنديين ، حيث قاد الاسدي سيارته بسرعة فائقة، فدهس الضابط ثم واصل سيره فدهس جنديين، وادعت شرطة الاحتلال انها لاحقته بعد ان رفض الامتثال لاوامرها بالتوقف، فاطلقت النار عليه وأصيب بجراح خطيرة.

مصادر عربية في عكا أفادت عن شهود عيان، ان الشاب الاسدي أوقف قبل وصوله محطة القطار، من قبل دورية للشرطة قامت بفرض مخالفة كبيرة بحقه، ما اثار غضبه فقاد السيارة بسرعة كبيرة ودهس الجنود.

في حين نشر موقع عبري ان الطبيب بني رفيف، رئيس قسم الطوار في مركز الجليل الطبي، قال ان ستة إصابات وصلت المركز من بينها اصابتان متوسطتان لجنديين واربع إصابات طفيفة.