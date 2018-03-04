خاص بالفيديو | رسالة مفتوحة.. أطفال غزة غنوا بالانجليزية للفت العالم الى معاناة الإداريين

غزة – وطن للأنباء – عز الدين أبو عيشة: نظم فريق "نبض" الشبابي فعالية تضامن مع الأسرى الإداريين والمعتقلين في سجون الاحتلال الاسرائيلي الذين يحبسون لمدد غير معروفة وبدون تهم، فضلا عن ظروف اعتقال بائسة جدا وخاصة في الناحية الصحية، وجاءت الفعالية لتوصيل رسالة للعالم لتوضح مفهوم الاعتقال الاداري.

وجاءت فقرات الفعالية باللغة الانجليزية، حيث القيت اشعار وغنى الأطفال، وعكست الكلمات عمق معاناة الاسرى، لتخاطب المجتمع الغربي، وتوصل لهم مضمون الاعتقال الاداري، وتظهر معاناة الأسرى داخل زنازين الاحتلال الاسرائيلي.

الناشط الأسير المحرر والمبعد لقطاع غزّة الناشط في قضايا الأسرى مصطفى المسلماني قال "إنّ زج الفلسطينيين في سجون الاحتلال هو أكبر انتهاك للقانون الدولي، واسرائيل تخالف اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة المخصصة لحماية الأسرى.

وبيّن أنّ عدد الأسرى المعتقلين الإداريين بلغ نحو 700 أسير فلسطيني، مشيرًا إلى أنّ العدد ازداد بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.

ومن الجدير بالذكر أنّ عدد الأسرى في السجون فاق 7 ألاف أسير، نحو 330 أسير من قطاع غزّة، وحوالي 58 أسيرة، وقرابة 320 طفلا، وحوالي 47 أسير بدون محاكمة.