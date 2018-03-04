جيش الاحتلال يعثر على الجندي المفقود مقتولا بالرصاص

وطن للأنباء: قال موقع مفزاك لايف العبري انه عثر على جثة جندي من جيش الاحتلال مقتولا بعد ان فقدت اثاره قبل يومين.

وقال الموقع ان الجندي المفقود "تال دوفينيتكسي" 20 عام من سكان مستوطنة "كريات حاييم" عثر عليه جثة هامدة مصابا بأعيرة نارية قرب احدى المدارس في مستوطنة اسديروت.

واضاف الموقع ان جيش الاحتلال ابلغ اسرته وفتحت الشرطة العسكرية تحقيقا بالحادث وملابساته.

يشار الى ان جيش الاحتلال اعلن قبل ظهر اليوم عن فقدان جندي قبل يومين وانه يجري البحث عنه.