الجيش المصري يصدر بيانه العسكري الـ 14

وطن للأنباء- وكالات: أعلن الجيش المصري، اليوم الأحد، بيانها الرابع عشر للعملية الشاملة "سيناء 2018"، والذي أكد فيه مقتل 10 من العناصر المسلحة، و4 من الجيش المصري.

وقال البيان إن العمليات الأخيرة أسفرت عن استهداف 6 أهداف للعناصر الإرهابية وتدمير سيارتين مفخختين، والقضاء على 10 عناصر شديدة الخطورة في العريش، وضبط 6 بنادق آلية وكميات من الذخائر.

وأضاف البيان أنه تم "القبض على 245 فرداً من العناصر المشتبه بهم والإفراج عن عدد آخر، وتدمير 145 ملجأ ووكراً ومخزناً وعدد من الخنادق المجهزة هندسيا".

ووفقاً لبيان القوات المسلحة المصرية، فإنه تم "اكتشاف وتدمير نقطة وقود ومخزن تحت الأرض وتدمير 12 سيارة و28 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير ورشة لتصنيع العبوات الناسفة و 39 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات الأمنية".

وأوضح الجيش المصري أن الاشتبكات أسفرت أيضاً عن مقتل ضابطين وجنديين وإصابة ضابط و3 جنود، مؤكداً اكتشاف وتدمير 11 عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية، وفق البيان.

وتأتي العملية قبل أيام من انتهاء مهلة 3 أشهر حددها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الـ29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لإعادة الاستقرار إلى سيناء.

وأطلق الجيش المصري، الجمعة 9 فبراير/شباط، "العملية الشاملة سيناء 2018" لمجابهة "الإرهاب"، وتستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تفاصيل عن مدة العملية.