قدامى فلسطين يخسر أمام النجم الرياضي اللجمي التونسي وديا



وطن للأنباء: خسر منتخب نجوم قدامى فلسطين، امام نظيرة منتخب النجم الرياضي اللجمي بثلاثة اهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأحد، على الملعب البلدي في مدينة الجم التونسية.

جاءت البداية سريعة من قبل اصحاب الارض من خلال الهجوم الضاغط وتهديد المرمى، بالمقابل لعب قدامى فلسطين بحذر من خلال اغلق المنطقة الخلفية والاعتماد على الهجمات المرتدة.

تقدم اصحاب الأرض بهدف حمل توقيع محمد البحري بعد مضي 15دقيقة، وعدل منتخبنا النتيجة في الدقيقة عن طريق اللاعب شهاب ابو منشار، لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، تراجع اداء قدامى فلسطين وسط اندفاع هجومي منظم من اللجمي الذي تقدم مجددا بالنتيجة عن طريق محمد بشاو في الدقيقة الـ55، واستطاع أنور خليفة أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة الـ67.

شعر منتخب قدامى فلسطين بخطورة الوضع وعاد الى تنظيم صفوفه وقلص الفارق عند الدقيقة الـ75 بهدف ثان عن طريق باسم الزامل .

ومن المنتظر أن يلتقي منتخبنا للقدامى يوم الثلاثاء شقيقه الترجي الرياضي التونسي.