إطلاق فعاليات البطولة الوطنية الـ12 للروبوت من الجنوب

وطن للأنباء: ضمن فعاليات البطولة الوطنية الثانية عشرة للروبوت والتي تتضمن مسابقات مناطقية في الجنوب، والشمال، والوسط) يليها التصفية النهائية، عقدت مؤسسة فكر، وبالتعاون مع بيت الطفل الفلسطيني في مدينة خليل الرحمن مسابقة الروبوت التعليمي (FIRST LEGO League) لمنطقة الجنوب وبمشاركة 22 فريقا ممن تمكنوا من اتمام متطلبات المشاركة في المسابقة من مناطق الجنوب.

تمحورت المسابقة حول موضوع " رحلة الماء- Hydro Dynamics" حيث بحثت الفرق المشاركة على مدار الأشهر الماضية في دورة الماء البشرية من ناحية المصادر، وطريقة النقل، وطرق الاستخدام والآليات التي من شأنها ترشيد الاستهلاك، وكذلك طرق التخلص من المياه المستخدمة، والبحث عن حلول إبداعية للمشكلات المائية.

تولى عمليات التحكيم في المسابقة لجان متخصصة تشكلت من ذوي الخبرة والكفاءة وقد بلغ عدد الحكام المشاركين 30 حكما قاموا بتحكيم الفرق المشاركة في أقسام المسابقة الأربعة، كما شارك ما يزيد عن 22 طالبا وطالبة من طلبة الجامعات كمتطوعين عملوا على مدار اليوم وبكل جد وحرفية ومهارة في مساعدة لجان التحكيم وتقديم العون والمساعدة للفرق المشاركة مما ساهم في انجاح المسابقة حيث حظيت عملية التنظيم والإدارة برضى وإعجاب الحضور من المشاركين والضيوف الذين جالوا بين قاعات التحكيم وأماكن انعقاد المسابقة المختلفة في النادي.

وقد افتتحت المسابقة بالسلام الوطني الفلسطيني ثم بكلمة ترحيبية للمهندس عمر دهمان المدير التنفيذي لبيت الطفل الفلسطيني عبر فيها عن سعادته باستضافة المسابقة للمرة الأولى في النادي، وأشار الى أن النادي حريص على استضافة المسابقات والانشطة الابداعية المحلية والعالمية، وشكر ادارة المسابقة على اختيارهم لنادي بيت الطفل داعيا الى الاستمرار بعقدها في رحابه خلال السنوات القادمة، وتمنى التوفيق لجميع المشاركين، وأثنى على المتطوعين وجميع الكوادر التي ساهمت في الاعداد والتجهيز لعقد المسابقة.

وباسم ادارة المسابقة تقدم المهندس منير عبد ربه رئيس اللجنة الإشرافية بالشكر والتقدير إلى إدارة النادي وجميع الطواقم التي ساهمت في التحضير للمسابقة، كما حيا لجان التحكيم الذين لبوا النداء وقدموا لتقييم الفرق المشاركة في هذا الحدث العلمي الهام، وشكر المعلمات والمعلمين الذين بذلوا جهودا كبيرة على مدار الاشهر الماضية من أجل تمكين طلبتهم من المشاركة في المسابقة وأهاب بالطلبة ودعاهم لاحترام قيم المسابقة والبناء على هذه التجربة النوعية والاستمرار في طريق الابداع والعلم.

وقد انطلقت فعاليات هذا المهرجان منذ ساعات الصباح الباكر في أروقة بيت الطفل، عملت خلالها لجان التحكيم على محاورة الفرق المشاركة والاستماع إليها في مواضيع ثلاثة وهي المشروع، تصميم الروبوت، والقيم الاساسية، كما امتدت فعاليات المسابقة إلى المسرح حيث نظمت جولات التحدي-القسم الرابع للمسابقة-بين الفرق المشاركة.

وفور انتهاء عمليات التحكيم واعتماد النتائج النهائية التي أقرتها لجان التحكيم، بدأت فعاليات حفل الختام بكلمة ادارة المسابقة ألقاها المهندس مهند عمرية ممثل مسابقة فيرست ليغو العالمية للروبوت التعليمي في فلسطين أعرب فيها عن شكره لبيت الطفل على استضافته للبطولة وتعاونه لإنجاحها، وعبر عن شكره وتقديره لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية على دعمها للمسابقة واعتمادها كواحدة من الأنشطة المركزية، كما توجه بالشكر الى كافة المؤسسات الشريكة وللجان التحكيم والمتطوعين الذين ساهموا بشكل مباشر في انجاح الحدث، وثمن دور المعلمات والمعلمين والاهالي الذين عملوا بكل اخلاص وجدية على مدار الاشهر الماضية لتمكين طلبتهم من الوصول الى أعلى درجات التميز والابداع، وذكر الطلبة المشاركين بأن الفائدة الحقيقية من المسابقة تكمن في اكتسابهم للمهارات الحياتية والعلمية التي تدوم معهم والتي أصبحت ضرورة ومتطلبا للقرن الحادي والعشرين.

تلى ذلك اعلان النتائج وتوزيع الميداليات والشهادات على جميع المشاركين، والكؤوس على الفرق الفائزة، وقد تأهلت أربع مدارس للمشاركة في التصفيات النهائية على المستوى الوطني والتي ستعقد في جامعة بيرزيت بتاريخ 14/3/2018 والتي كانت على النحو التالي:

1. ذكور التحرير الاساسية

2. بنات حلحول الاساسية

3. ذكور المهد الاساسية

4. بنات العبيات الثانوية

وسادت أجواء المرح والابتهاج طيلة اليوم الذي امتدت الأنشطة فيه من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساءا.