الاحتلال يعتقل 40 عاملاً في الداخل

رام الله- وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، 40 عاملًا فلسطينيًا من المتواجدين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بحجة الدخول دون تصريح عمل.

وأفادت مصادر محلية، أنّ حملة الاعتقالات في إطار ممارسات الاحتلال للتضييق على العمال الفلسطينيين.

وأفاد جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، أنه شرع بحملة لما أسماه "إحباط دخول الفلسطينيين إلى البلاد"، والتي تركزت الحملة في جنوب جبل الخليل.

ونصب جيش الاحتلال عدة حواجز وكمائن لرصد الفلسطينيين العاملين داخل الأراضي المحتلة، وجرى اعتقال 40 عاملًا كانوا يحاولون الدخول بدون "تصاريخ" وفقًا لزعم جيش الاحتلال.

وتتزايد الحملات الإسرائيلية ضد العمّال الفلسطينيين، فيما جرى اعتقال أكثر من 546 عاملًا في الأراضي المحتلة؛ خلال العام الماضي 2017، من بينهم 13 عاملًا من قطاع غزة، وفقًا لما وثقه "اتحاد نقابات عمال فلسطين".