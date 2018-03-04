النظام الغذائي الصحي قد يقلل خطر الاكتئاب

وطن للأنباء: توصل علماء من الولايات المتحدة إلى أن تناول الفواكه الطازجة والخضار والحبوب قد يقلل خطر الاكتئاب، وذلك بحسب ما نقله موقع يوريكاليرت.

ووصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد تجربة أجريت على المسنين استمرت ست سنوات.

وتم تقسيم المشاركين في التجربة إلى ثلاث مجموعات رئيسية، بحيث تقوم المجموعة الأولى بتناول الفواكه والخضار ومنتجات قليلة الدسم، بينما تعتمد المجموعة الثانية على مأكولات حمية البحر المتوسط، في حين اعتمد المشاركون من المجموعة الثالثة على الحمية الغربية التقليدية مع نسبة عالية من اللحوم الحمراء.

ولاحظ العلماء أن خطر ظهور الاكتئاب كان أقل عند أعضاء المجموعة التي تناولت الفواكه والخضراوات والمنتجات قليلة الدسم.

أما بالنسبة للمجموعة التي اعتمدت على النظام الغذائي الغربي مع نسبة عالية من اللحوم الحمراء، فقد أظهرت مستوى عاليا من الاكتئاب.

تجدر الإشارة إلى أن ممارسة الرياضة لمدة ساعة في الأسبوع قد تساعد في منع الإصابة بمرض الاكتئاب، وذلك بحسب دراسة تم نشرها مسبقاً.

المصدر : دويتشه فيلله