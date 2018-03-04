الاحتلال يغلق المدخل الشمالي لكلية فلسطين التقنية في العروب

الخليل- وطن للأنباء: أغلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم، المدخل الشمالي لكلية فلسطين التقنية في مخيم العروب شمال الخليل، بالأسلاك الشائكة.

وتذرعت قوات الاحتلال بالإغلاق بأنه يتم إلقاء الحجارة على سيارات المستوطنين والجيش من داخل الجامعة والمدرسة القريبة.

وقال رئيس الكلية د. مهيب أبو لوحة لـ وطن للأنباء، إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق الجامعة بالأسلاك الشائكة، حيث أغلقت قبل ذلك مرتين، وجاء الطلبة في اليوم التالي وقاموا بخلعها وفتح الكلية.

وأضاف أبو لوحة أن قوات الاحتلال وضعت أسلاكاً شائكة باتجاهين، حيث تم وضعها على بعد 40 متراً بالقرب من الشارع الرئيسي، إضافة إلى وضع أسلاك مقابل البوابة، حتى يتم منع الدخول إلى الكلية مشيا على الأقدام.

وأكد أن المدخل الرئيسي لا يزال مفتوحاً، ولا يوجد قرار من سلطات الاحتلال بإغلاقه، حيث سيستمر الدوام في الكلية وفق المعتاد.

وأوضح أنه سيتم الاجتماع مع الارتباط الفلسطيني غداً للتباحث بشأن فتحها وإيجاد حل لإغلاقها المتكرر.

وبين أن البوابة الشمالية أغلقتها سلطات الاحتلال بعد الانتفاضة الثانية، وتم فتحها لاحقا حيث يتم استخدامها من قبل الطلبة والهيئة التدريسية القادمين من محافظة بيت لحم.