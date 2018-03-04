بالفيديو.. أمن غزة يعتدي على خريجين عقب لقاء جمعهم بالوفد المصري

غزة- وطن للأنباء: قال الناطق الإعلامي ونائب رئيس لجنة الدفاع عن الخريجين في قطاع غزة، شادي النقلة لـ وطن للأنباء، إن الأمن في غزة اعتدى على الخريجين عقب خرجوهم من لقاء جمعهم بالوفد المصري، اليوم.

وقال النقلة إنه تم الالتقاء بالوفد في الفندق الذي ينزل فيه الوفد المصري والوزراء، وتم اطلاعه على معاناة ومطالب الخريجين البالغ عددهم نحو 250 الف خريج في قطاع غزة.

وأكدوا للوفد أن حراكهم سلمي وغير مدعوم من أي فصيل ولا علاقة له بالانقسام. وأضاف النقلة أن الوفد المصري تفهم مطالبهم، وأكد لهم انه سيتم متابعة قضيتهم على المستوى الاقليمي والدولي.

وأضاف النقلة أنه بعد خروج ممثلي الخريجين من اللقاء، قام الأمن في غزة باحتجاز الحافلات التي نقلت الخريجين المحتجين (400 خريج)، بحجة أنها لا تحمل ترخيصاً بالنقل.

وأوضح أنه بعد ذلك جاء اللواء توفيق ابو نعيم وطلب منهم اخلاء المكان خلال 5 دقائق، حيث هجم عليهم عناصر الأمن وقاموا بالاعتداء عليهم بالهراوات وبإطلاق النار في الهواء، مما ادى إلى إصابة 8 منهم برضوض وجروح طفيفة، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى، وتم تقديم الاسعافات لهما وغادروها.

كما تم احتجاز اثنين مهم لمدة 4 ساعات من بينهم خريج يعاني من "الصم" لا يتكلم، وتم الافراج عنهما بعد تدخل جهات عدة.

وأكد النقلة أن ذلك لن يثنيهم عن الاستمرار في احتجاجاتهم ومطالبهم بضرورة إيجاد فرص عمل للخريجين الذين يعانون البطالة.