السيارات الطائرة قريبا بالأسواق

وطن للأنباء: إذا كانت السيارة الطائرة مجرد حلم يقتصر على برامج الخيال العلمي أو فكرة لا تخطر إلا على بال أصحاب الأفكار الغريبة من المخترعين، فقد باتت اليوم حقيقة ليست بعيدة المنال.

فبحسب فيديو نشرته صحيفة ليزيكو الفرنسية فإنه أصبح بالإمكان التنقل في سيارات طائرة كهربائية وذات تحكم ذاتي في المستقبل القريب جدا.

فشركتا إيرباص وأوبر لديهما العديد من المشاريع قيد التنفيذ، وقد بدأت التجارب بالفعل. ووفق خبراء فإن السيارات الطائرة قد تكون متاحة عام 2020.

ومنذ سنة قام العديد من المعلنين الفاعلين في صناعة وسائل النقل بنشر فيديوهات عن سياراتهم الطائرة، تروج لقدراتهم في هذه الصناعة الجديدة وتجعل من الحلم السابق حقيقة ملموسة.

وإذا كان نموذج السيارات الطائرة موجودا مثل السيارة (PAL V) فإن هدف المخترعين صناعة تاكسي طائرة دون طيار.

وقد عرضت إيرباص نموذجا يجمع بين الطائرة المسيرة وخصائص السيارة العادية، وتوظف فيها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتشكل سيارة طائرة ذاتية القيادة.

وتتوقع الشركة أن يكون هذا النموذج جاهزا سنة 2020، أما أوبر فتبدو أكثر واقعية وتعتقد أن سياراتها الطائرة ستكون جاهزة عام 2028 بمناسبة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس.

المصدر : الصحافة الفرنسية، الجزيرة نت