إغلاق السفارة الأمريكية في أنقرة بعد تهديد أمني

وطن للأنباء- وكالات: أعلنت السفارة الأمريكية في أنقرة أنها ستغلق أبوابها غدا الاثنين بسبب تهديد أمني.

وجاء في بيان السفارة اليوم، أنها ستعلن موعد إعادة فتح أبوابها حالما تستأنف الخدمات.

وتابع البيان أنه خلال فترة الإغلاق، سيتم توفير خدمات الطوارئ فقط، دون تقديم الخدمات الأخرى مثل تجديد جوازات السفر، ومقابلات الفيزا وغيرها من الخدمات الروتينية.

ودعت السفارة رعاياها لتجنب الحشود الكبيرة وموقع السفارة، وزيادة الحذر أثناء التواجد في المواقع السياحية الشعبية ومراكز التسوق وأماكن الترفيه والرياضة.