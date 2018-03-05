فصائل لوطن: يجب توفير أرضية لمشاركة كل القوى في جلسة الوطني

رام الله- وطن للأنباء: بات من المؤكد ان المجلس الوطني الفلسطيني سيعقد دورته الجديدة بداية أيار/ مايو المقبل، فيما تدل المؤشرات الى ان الدورة ستعقد في مبنى المقاطعة بمدينة رام الله.

وتثير هذه القضية جدلاً في أوساط الفصائل، اذ ان عدة فصائل أعلنت رفضها عقد المجلس في رام الله، حيث ان الاحتلال هو الذي سيقرر من سيحضر ومن سيغيب، هذا الى جانب عدم الاتفاق المسبق على اجندة الدورة واولويات البحث خاصة قضية القدس وقرار الإدارة الأميركية نقل سفارتها من تل ابيب الى القدس، وكذلك الإعلان المرتقب لما اسمته هذه الإدارة صفقة القرن.

وطن، تحدثت الى عدد من ممثلي الفصائل الذين عبروا عن رأيهم فيما يتواتر عن المجلس ودورته المقبلة:

الجبهة الشعبية : الأهم من الدورة، توفير مقدمات الوحدة

قال عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية ، عمر شحادة "نحن نرى ان القضيه المركزية والاهم من عقد المجلس الوطني هي توفير مقدمات للوحدة والشراكة الوطنية على اساس وحدوي وتشاركي وديموقراطي بما ينجح المجلس الوطني ويشكل محطة تنطلق من الوحده الوطنية وانهاء الانقسام على اساس استراتيجية وطنية جديدة.

وأكد شحادة، أنه لا يمكن الحديث عن عقد مجلس وطني دون دعوة اللجنة التحضيرية التي تُحضّر لعقد المجلس، لذلك "نحن ندعو لعقد اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني من أجل تنفيذ قرارتها السابقه بخصوص عقد المجلس واستراتيجة وطنية جديدة ومجلس وطني جديد، باعتباره هو السبيل الوحيد للرد على تحديات الوطنية وصفقة القرن التي تستهدف تصفيه القضية.

وأوضح شحادة في حديثه ان اللجنة التحضرية هي الجهة المعنية لمناقشة وعلاج موضوع عقد المجلس الوطني وليس اللجنة التنفيدية.

وعن المشاركة في دورة المجلس الوطني، قال شحادة على ضوء نتائج اللجنة التحضرية يتم التحديد.

الديمقراطية: نطالب بصيغة تكفل مشاركة الكل الفلسطيني

وبدوره قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، قيس ابو ليلى، أنه يجب ان يعقد المجلس بصيغة التي تحافظ على مسيرة المصالحة الوطنية وايجاد صيغة تكفل مشاركة الكل الفلسطيني في دورة المجلس القادم

وعن المشاركة قال ابو ليلى، انها تُقرر وفق الصيغة التي سيعقد فيها الاجتماع.

حزب الشعب: الجهود متواصلة لضمان مشاركة الجميع

ومن جانبه قال أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، ان هناك توصية ان يعقد المجلس خلال هذه الفتره.

وأوضح ان هناك جهود مبذولة لدعوة الجميع للمشاركة في المجلس نظرا للخطورة والتحديات السياسية الكبيرة وعلى راسها صفقه القرن