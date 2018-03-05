كشف ملابسات سرقة 4 حسابات شخصية عبر الفيس بوك في الخليل

رام الله- وطن للأنباء: كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة سرقة 4 حسابات شخصية لعدد من السيدات عبر موقع الفيس بوك واستخدامها في التشهير بهن في الخليل .

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على عدة شكاوى تلقتها الشرطة من قبل عدد من السيدات تتعلق بقيام مجهول بسرقة حساباتهن الشخصية على موقع الفيس بوك والتشهير بهن والإساءة لسمعتهن , بناء على ذلك باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الجرائم والقاء القبض على الفاعل " .

وأضاف البيان بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية , فقد تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه , حيث افاد بعد سماع أقواله بقيامه بسرقة اربع حسابات شخصية على موقع الفيس بوك تعود للمشتكيات والقيام بالتشهير بهن والإساءة لسمعتهن .

هذا وأكد البيان توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .