للمرة الرابعة.. تجديد الاعتقال الاداري لشاب من مخيم الدهيشة

رام الله- وطن للأنباء: جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الاداري للشاب مراد محمد الزغاري (28 عاما) من سكان مخيم الدهيشة لمدة اربعة اشهر للمرة الرابعة على التوالي.

وصادق قاضي عسكري في محكمة "عوفر" بغياب الاسير ومحاميه عن المحكمة نظرا للاضراب الذي ينفذه الاسرى ضد الاعتقال الاداري.

وقال ممثل النيابة العسكرية ان الاسير يشكل خطرا على امن المنطقة التي يعيش فيها وهو من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسب زعمه.

يشار إلى أن الأسير "الزغاري" اعتقل أكثر من مرة وقد امضى نحو ثمانية اعوام نصفها قيد الاعتقال الاداري والذي يصدر بحقه مرارا اذ لا يكاد يطلق سراحه يعاد اعتقاله.