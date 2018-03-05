شعب: اللجنة الشعبية تقر خطوات تصعيدية ضد تلوث المياه

وطن للأنباء: أقرت اللجنة الشعبية لمناهضة تلوث المياه في قرية شعب، خطوات تصعيدية خلال الاجتماع الذي عقدته، أمس الأحد، على خلفية ظاهرة تلوث المياه التي يعاني منها المواطنون منذ أسابيع.

وقررت اللجنة الشعبية بالتنسيق مع المجلس المحلي، استمرار إضراب الروضات والبساتين، وإعلان الإضراب العام في القرية يومي الأربعاء والخميس يشمل المدارس والمجلس المحلي ومؤسساته، والتوجه لوزارة التربية والتعليم والمؤسسات الحكومية المسؤولة وإعلامها بجميع الخطوات والاحتجاجات مع التحذير على تصعيد أوسع في حال لم يتم تحصيل الحقوق والمطالب المشروعة.

كما تقرر تنظيم مسيرة احتجاجية، يوم الجمعة المقبل بعد صلاة الجمعة مباشرة، على أن تنطلق من أمام المسجد القديم مرورا بالشارع الرئيسي وانتهاء في نبع العين الغربية.

وناشدت اللجنة الشعبية كافة المواطنين الالتزام بالإضراب والمشاركة في المسيرة الاحتجاجية ودعم القرارات الصادرة عنها سعيًا نحو تحقيق مطالبهم والحصول على حقهم بمياه شعب.

وختمت اللجنة الشعبية بيانها بالقول إنه "بكم وبصوتكم وصرختكم ومساندتكم نكون أقوياء ومؤثرين على قرارات المؤسسات الحكومية".

(عرب 48)