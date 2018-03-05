"التربية" تعلق الرحلات المدرسية لإحدى المدن الترفيهية وتشكل لجنة تحقيق

رام الله- وطن للأنباء: أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الاثنين، تعليق الرحلات المدرسية إلى إحدى المدن الترفيهية في محافظة رام الله والبيرة، بشكل مؤقت إلى حين اتخاذ تدابير السلامة العامة فيها، وذلك بعد تعرض آذنة مدرسة بنات أبو قش الثانوية وطالبتين من مدرسة بنات شويكة لإصابات متفاوتة نتيجة حادث وقع في إحدى هذه المدن الترفيهية.

وخلال زيارته للمشفى الاستشاري؛ للاطمئنان على سلامة المصابات في هذا الحادث، قرر وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم تشكيل لجنة تحقيق بهذا الخصوص، موضحاً أن الوزارة ستتابع هذا الأمر وستتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، مؤكداً أن الوزارة حريصة كل الحرص على سلامة أبناء الأسرة التربوية وأنها لن تتهاون مع أي قصور في إجراءات الأمن والسلامة.