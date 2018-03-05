بوتين: حجم حقيبة الحجوزات على الأسلحة الروسية يتجاوز 45 مليار دولار

وطن للأنباء: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا قادرة على تأكيد وضعها كمورد رئيسي للأسلحة في السوق العالمية مشيرا إلى أن حجم التوريد يزيد للعام الثالث على التوالي.

وكشف الرئيس بوتين، أن روسيا عززت صفة الدولة الرائدة في تصدير الأسلحة إلى السوق الدولية، إذ بلغ حجم صادرات الأسلحة في العام الماضي أكثر من 15 مليار دولار.

وقال بوتين خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري — التقني: "روسيا تحتفظ بمكانة مرموقة بين الدول الرائدة في سوق الأسلحة الدولية، وحجم صادرات الأسلحة والتقنيات العسكرية يرتفع للعام الثالث على التوالي، وفي العام الماضي تجاوز 15 مليار دولار". وأكد الرئيس الروسي أن دول ثالثة تمارس ضغوطا "غير مسبوقة وغير مقنعة" على شركاء روسيا في مجال التعاون العسكري والتقني من أجل إبعاد روسيا كمنافس وتقويض القدرة الدفاعية لشركائها.

وقال بوتين أمام لجنة التعاون العسكري التقني: "ليس سرا أن الدول التي ترغب في التعاون مع روسيا في المجال العسكري التقني تواجه ضغوطا غير مسبوقة وغير مقنعة. هدفها ليس فقط إبعاد المنافس عن سوق الأسلحة العالمية، ولكن أيضا تقويض القدرة الدفاعية لبعض الدول".

وكشف الرئيس بوتين عن أن حجم حقيبة الحجوزات على الأسلحة الروسية والتقنيات العسكرية الروسية يتجاوز 45 مليار دولار.

(سبوتنيك)