خاص بالفيديو| "كرة لهب الخصومات" تكوي جيوب عساكر غزّة

غزّة – وطن للأنباء – عز الدين أبو عيشة: فوجئ موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزّة من فئة العساكر الذين لم يتمّ احالتهم للتقاعد بزيادة نسبة الخصم على رواتبهم الشهرية بـ 20%، وبذلك تصل نسبة الخصم إلى 50%، الأمر الذي أثار غضب الموظفين.

وقال الموظفون لـ"وطن للأنباء" إنّ "نسبة الخصم زادت إلى 50 %، وهذا يزيد من الأعباء الملقاة على كاهلهم، ويؤدي لزيادة نسبة الفقر في القطاع، ويعمل على هبوط الاقتصاد الفلسطيني".

وناشد المتضررون الرئيس محمود عبّاس بالنظر لهم بعين الرحمة، وإعادة النسب المخصومة من رواتبهم، علّ ذلك يخفف من أزمتهم.

وكان نقيب الموظفين العموميين في غزة عارف أبو جراد قال إن" الخصومات التي جرت على رواتب شهر فبراير/شباط الماضي كانت على الموظفين العسكريين في قطاع غزة فقط".

وأوضح أبو جراد، أن الرواتب طرحت لهؤلاء الموظفين بنسبة 50%، فيما خصمت 20% بدلاً من “علاوة رتبة” التي جرى صرفها لهم الشهر الماضي، مشيرًا إلى أنه تم صرف رواتب الموظفين المدنيين ضمن كادر السلطة الفلسطينية بنفس الآلية المتبعة شهرياً بنسبة 70% مع خصم 30%.

الجدير بالذكر أنّ الخصومات طبقت على موظفي السلطة الفلسطينية في نيسان إبريل 2017.