هنية يدعو لمؤتمر "إنقاذ وطني" فلسطيني لمواجهة "صفقة القرن"

غزة- وطن للأنباء: دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، مساء اليوم الإثنين، إلى عقد مؤتمر إنقاذ وطني، ترعاه مصر، وتشارك فيه جميع الأطراف الفلسطينية، بهدف تبني استراتيجية وطنية للحفاظ على القضية الفلسطينية ومواجهة "صفقة القرن".

جاء ذلك خلال لقاء جمع قيادات بارزة في حماس يرأسهم هنية، مع ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية، في مدينة غزة، بحسب تصريحات للقيادي في الحركة، إسماعيل رضوان.

وقال رضوان، في لقاء تلفزيوني مع قناة "الأقصى" الفضائية، "من أولويات مؤتمر الإنقاذ فتح حوار استراتيجي لتشكيل جبهة مقاومة في فلسطين وخارجها لمواجهة ما يسمى بـ(صفقة القرن) والمخاطر التي تهدد قضيتنا".

وأضاف: "يهدف المؤتمر أيضًا إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية والانفتاح السياسي على العمق العربي والإسلامي وتبني استراتيجية وطنية للحفاظ على القضية الفلسطينية ومواجهة المخاطر التي تواجهها".

من ناحية أخرى، أشار رضوان إلى أن هنية أطلع ممثلي الفصائل، خلال الاجتماع، على مستجدات المصالحة الفلسطينية، ونتائج زيارة وفد حماس الأخيرة إلى العاصمة المصرية القاهرة.

ومساء الأربعاء الماضي، أعلنت حماس في بيان، أن وفدًا من قيادتها يترأسه، إسماعيل هنية، رئيس مكتبها السياسي، أنهى زيارة "ناجحة" إلى القاهرة، استمرت نحو 20 يومًا.