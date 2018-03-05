بن سلمان ساخراً من الدوحة: عدد سكان قطر لا يساوون شارعا في مصر

وطن للأنباء: استضاف السفير أحمد بن عبدالعزيز القطان، سفير السعودية في القاهرة، الإثنين، محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، حيث تمت مناقشة عدد من الأمور الاقتصادية والسياسية وما حققته زيارته من نتائج واستمر اللقاء نحو ساعتين ونصف الساعة.

وخلال اللقاء، قلل ولي العهد من حجم الاهتمام بالخلاف مع قطر، قائلا: "لا أشغل نفسي بها، وأقل من رتبة وزير من يتولى الملف القطري، وعدد سكان قطر لا يساوون شارعا في مصر، وأي وزير في الحكومة السعودية يستطيع يحل الأزمة القطرية".

وقال إن استثمارات المملكة في بريطانيا حوالي 800 مليار دولار أي 4 أضعاف الدخل القطري، مؤكدًا أن "السعودية ستنظم القمة العربية، ولا تشغلنا قصة مشاركة قطر، وغبنا عن القمة الخليجية، لأننا كنا نعرف أن هناك ألاعيب تدبر في الخلف".