مصرع 16 من قوات التحالف السعودي في البيضاء

وطن للأنباء: أعلن مصدر محلي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من قتل 16 من جنود التحالف السعودي في محافظة البيضاء خلال الساعات الماضية.

وأضاف المصدر، اليوم الاثنين، أنهم تمكنوا من حصر بعض أسماء القتلى، الذين لقوا مصرعهم بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء خلال الساعات الماضية.

ومن جهة أخرى ذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر. نت"، أن مسلحي جماعة "أنصار الله" نفذوا اليوم، هجوما على مواقع لقوات الرئيس هادي في تبتي الردبة والحصن في مديرية مقبنة غرب تعز، اندلعت على إثره معارك عنيفة بين الطرفين.

وأضاف أن الجيش اليمني كبد مسلحي "أنصار الله"، خلال المعارك، أكثر من عشرة قتلى وعددا كبيرا من الجرحى، مشيرا إلى أن طيران التحالف قصف مواقع وتجمعات لـ"أنصار الله" في الطريق الرابط بين مديريتي الصلو ودمنة خدير جنوب شرقي تعز.

واستهدف طيران التحالف السعودي بغارتين حاجز تفتيش لمسلحي "أنصار الله"، وأعطب آلية عسكرية أسفل نقيل الصلو.

(سبوتنيك)