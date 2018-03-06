للمرة الثانية.. الاعتداء على رئيس بلدية بيت جالا

بيت لحم- وطن للأنباء: اعتدى أحد المواطنين، اليوم الثلاثاء، على رئيس بلدية بيت جالا نقولا خميس في بيت لحم.

وأوضح مدير الحكم المحلي في بيت لحم شكري ردايدة لـ وطن للأنباء إن أحد المواطنين، اعتدى على رئيس بلدية بيت جالا في مكتبه، بالضرب.

واوضح أن بلدية بيت لحم أخطرت المواطن قبل ايام بضرورة هدم "سور" بناه بشكل مخالف، إلا أن المواطن لم يستجيب للاخطار، ما استدعى البلدية الى هدمه.

وأضاف "توجه المواطن الى البلدية واعتدى على رئيسها خميس بالضرب".

وأشار الى أن خميس اشتكى على المواطن لدى الشرطة.

يشار الى ان هذا هو الاعتداء الثاني الذي يتعرض له خميس، حيث سبق لمواطنين الاعتداء عليه بعد ظنهم أن البلدية هدمت اسكانين في حي "بير عونة" ليتبين لاحقاً أن الاحتلال هدمها.

وكانت وطن للأنباء أعدت تقريراً حول الاعتداء الأول، للاطلاع عليه اضغط هنا