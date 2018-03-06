محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الشيخ رائد صلاح

وطن للأنباء: رفضت محكمة صلح الاحتلال في مدينة حيفا (شمال)، اليوم الثلاثاء، طلب الإفراج عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل.

وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، لوكالة الأناضول رفضت المحكمة طلب الإفراج عن الشيخ صلاح من السجن، وتحويله إلى الإقامة الجبرية في منزله في مدينة ام الفحم (شمال) لحين انتهاء إجراءات المحاكمة .

وأضاف طلبت المحكمة أن نقدم اقتراحا بديلا يشمل الاقامة خارج مدينة أم الفحم، مع فرض قيود مشددة عليه، بما في ذلك منعه من التواصل الشعبي والتواصل مع الإعلام .

وتابع المحامي زبارقة نحن سندرس طلب محكمة وسنرد عليها ، دون تحديد موعد الرد.

وكان طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، قد تقدم بطلب إلى المحكمة الأسبوع الماضي، بإعادة النظر في اعتقاله والإفراج عنه من السجن، وتحويله إلى السجن المنزلي، حتى نهاية إجراءات المحكمة.

وقال زبارقة إن قرار المحكمة الإسرائيلية سيء جدا، وأضاف هذا استمرار لسياسة كم الأفواه التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد الشيخ رائد صلاح وتأكيد على أن قرار اعتقاله سياسي بالدرجة الأولى .

ولفت زبارقة إلى أن المحكمة منعت دخول وسائل الإعلام إلى القاعة.

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع (جنوب) قد مددت يوم الخامس عشر من شهر فبراير/شباط الجاري الحبس الانفرادي للشيخ صلاح لمدة 6 أشهر.