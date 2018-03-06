حاول اقتحام قمرة القيادة في الطائرة وهذا ما حصل!

وطن للأنباء-وكالات: أفادت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن مصادر لم تذكرها، بإحباط محاولة لاقتحام قمرة قيادة طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية "مصر للطيران"، أثناء رحلة من سلطنة عمان باتجاه مصر.

وأوضحت المصادر، أن الحادثة وقعت بعد إقلاع الطائرة مدة 26 دقيقة، حيث اعتدى أحد الركاب على طاقم الطائرة، وأصيب بحالة هياج دفعته لمحاولة اقتحام قمرة القيادة.

وذكرت المصادر أنه تم السيطرة على الموقف، وعادت الطائرة إلى مطار مسقط بسلام، مؤكدة أن السلطات العمانية اعتقلت المذكور لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.