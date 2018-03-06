ارتاح: الأمن يواصل اعتقالاته واعضاء اللجنة التنظيمية لفتح يستقيلون

رام الله - وطن للأنباء: كشفت اللجنة الأهلية في قرية أرتاح لـ"وطن للأنباء" ان نحو 23 شابا من القرية تسلموا بلاغات لمراجعة الاجهزة الامنية الفلسطينية، وذلك على هامش احتجاجهم ورفضهم لمشروع مصنع سند للاسمنت.

واكدت اللجنة رفضها للاعتقالات التي تطال أبناء القرية، والتي وصلت منذ يوم الأحد الفائت إلى 12 معتقلاً، مطالبة الأجهزة الأمنية بسرعة إطلاق سراحهم.

وبينت اللجنة أن الاجهزة الامنية اعتقلت اليوم 7 مواطنين وهم : صالح أبو ربيع، محمد سالم معمر، إبراهيم سالم معمر، يحيى سالم معمر، أسامة لافي، مروان لافي، حسنين عيسى، بعد توجههم لمقابلة المباحث العامة.

ولفتت اللجنة أن المباحث العامة ترفض إعطاء أي معلومة عن المعتقلين لأهاليهم كما انها تمنع الزيارة أو التواصل مع المعتقلين منذ ساعات الصباح الأولى.

وكان مواطنون من ضاحية ارتاح قد تعرضوا قبل يومين للاعتداء بالضرب من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية، اثناء احتجاجهم على اقامة مستودات لمصنع سند للاسمنت في المنطقة، حيث تم الاعتداء على النساء والرجال بالضرب بالهراوات واطلاق الغاز المسيل للدموع، وجرى اعتقال 4 اشخاص حينذاك منهم 3 اشقاء وهم محمود ابو معمر واسماعيل ابو معمر ويوسف ابو معمر وعدي الزهري.

وفي ضوء استمرار حملة الاعتقالات والاستدعاءات بحق الشبان في ارتاح، قدم أمين سر حركة فتح في البلدة لؤي حنون، وأعضاء اللجنة التنظيمية في الحركة استقالاتهم، احتجاجاً على اعتقال الأجهزة الأمنية عدداً من أبناء القرية، اللذين أعلنوا احتجاجهم ورفضهم لإقامة "مشروع سند"، على أراض البلدة.

وقال حنون في اتصال هاتفي مع "وطن للأنباء" إن الاستقالة تمت على خلفية استمرار اعتقال الأجهزة الأمنية لعدد من شبان القرية، منذ نحو ثلاثة أيام، بالإضافة إلى تسليمها بلاغات لعدد آخر ".

وأضاف حنون إن "الأجهزة الأمنية اعتقلت اليوم سبعة أشخاص ممن توجهوا لمراجعتها، وهو ما تطلب موقف موحد من أعضاء اللجنة التنظيمية اللذين قرروا تقديم استقالاتهم".

وطالب حنون بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها القرية لرفض إقامة مشروع سند، مؤكداً أن عائلات القرية موحدة وعازمة على الاستمرار في حراكها ضد المشروع.

ويواصل أهاليّ قرية ضاحية ارتاح جنوب طولكرم احتجاجهم على إقامة "مشروع سند" وهو مستودع للإسمنت، على أراضيهم الزراعية، وتأتي هذه الاحتجاجات التي بدأها الاهالي منذ شهور نتيجةً خوفهم على أراضي البلدة الزراعية.

وتعليقاً على ذلك قال محافظ طولكرم عصام أبو بكر لـ"وطن للانباء" إن "ما يجري في ارتاح ليست اعتقالات وإنما حجز لأناس اعاقوا اقامة مشروع مستودعات لشركة سند، حاصلة على جميع التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص".

واضاف أبو بكر أن الشركة اشترت الأرض من أهالي ارتاح، وأن الاحتجاجات ليس لها أي مبرر، وأن ادعاء الاهالي بان المستودعات مضرة بالصحة والبيئة غير صحيح لأن ذلك بحاجة الى خبراء كي يقرروا فيه .

وحول مصير المعتقلين وامكانية تقديمهم الى القضاء قال المحافظ إنه "من الممكن أن نصل إلى هذه المرحلة"، مؤكداً أن "الحجز تم على ذمة المحافظ، وهذا مقدمة للاجراءات القانونية الأخرى بحق المعتقلين" .