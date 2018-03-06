تأجيل إطلاق أكبر تلسكوب فضائي في العالم

وطن للأنباء: ذكر موقع Arstechnica أن ناسا ستؤجل إطلاق تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي العملاق حتى عام 2019.

بعد إعلان ناسا في تسعينيات القرن الماضي عن تطويرها لأكبر تلسكوب فضائي في العالم لاكتشاف الكواكب والمجرات البعيدة والتخطيط لإطلاقه للحصول على معلومات فريدة عن الكون، تعثرت عملية الإطلاق عدة مرات، واليوم تتحدث عدة مواقع ووسائل إعلام عن أن عملية الإطلاق ستؤجل حتى عام 2019.

استثمرت ناسا في المشروع الذي سيأتي خلفا لتلسكوب "هابل" الشهير نحو 8.8 مليار دولار، وبدأ العمل على تطويره منذ العام 1995 حيث كان من المقرر إطلاقه عام 2007، لكن المشروع أجل عدة مرات بسبب التكلفة العالية التي تجاوزت جميع الحسابات الأصلية.

وانتهى مهندسو مركز "غودارد" الفضائي، ربيع عام 2016، من تركيب مرايا التلسكوب الضخمة سداسية الشكل، التي كونت معا شكلا مميزا بقطر 6.5 متر، يشبه خلية النحل ذهبية اللون، بسبب الطبقة الرقيقة من الذهب التي طليت بها تلك المرايا، لعكس أكبر قدر من الأشعة تحت الحمراء.

روسيا اليوم