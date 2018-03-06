واشنطن تكشف عن 4 دول تهدد أميركا في الفضاء السيبراني

وطن للأنباء-وكالات: وصف رئيس الاستخبارات الأمريكية، دانيال كوتس، اليوم الثلاثاء، روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، بالتهديدات الرئيسية في الفضاء السيبراني.

وجاء في تقرير كوتس للكونغرس: "روسيا، الصين، إيران وكوريا الشمالية، ستشكل التهديد الرئيس في الفضاء السيبراني، في العام المقبل".

وأضاف كوتس: "نحن نعتقد أن روسيا ستجري عمليات سيبرانية مفتوحة وواضحة خلال العام المقبل، ومن المتوقع أن تستخدم إمكاناتها الجديدة ضد أوكرانيا".

وختم كوتس: "في العام المقبل، ستواصل الاستخبارات الروسية وهيئاتها الأمنية اختبار البنية التحتية الأمريكية الهامة وكذلك حلفائنا".