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واشنطن تكشف عن 4 دول تهدد أميركا في الفضاء السيبراني

06.03.2018 10:42 PM
واشنطن تكشف عن 4 دول تهدد أميركا في الفضاء السيبراني

وطن للأنباء-وكالات: وصف رئيس الاستخبارات الأمريكية، دانيال كوتس، اليوم الثلاثاء، روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، بالتهديدات الرئيسية في الفضاء السيبراني.

وجاء في تقرير كوتس للكونغرس: "روسيا، الصين، إيران وكوريا الشمالية، ستشكل التهديد الرئيس في الفضاء السيبراني، في العام المقبل".

وأضاف كوتس: "نحن نعتقد أن روسيا ستجري عمليات سيبرانية مفتوحة وواضحة خلال العام المقبل، ومن المتوقع أن تستخدم إمكاناتها الجديدة ضد أوكرانيا".

وختم كوتس: "في العام المقبل، ستواصل الاستخبارات الروسية وهيئاتها الأمنية اختبار البنية التحتية الأمريكية الهامة وكذلك حلفائنا".

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