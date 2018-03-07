فيديو.. هكذا استباح جيش الاحتلال جامعة بيرزيت نهاراً واعتقل رئيس مجلس طلبتها

رام الله- وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت عصر اليوم الأربعاء، لمساندة قوة من المستعربين اقتحمت حرم الجامعة واعتقلت رئيس مجلس الطلبة عمر الكسواني.

وقال أحد أعضاء مجلس الطلبة لـ وطن للأنباء إن مجموعة من المستعربين دخلوا حرم الجامعة بلباس مدني، ووصلوا الى مدخل كلية العلوم حيث اعتقلوا الكسواني.

وأشار الى أن جيش الاحتلال دخل الى الجامعة لتأمين انسحاب المستعربين، وأطلقوا الرصاص في الهواء لارهاب الطلبة.

وكانت قوة من المستعربين فشلت قبل نحو أسبوعين في اعتقال الكسواني وأحد أعضاء مجلس طلبة جامعة بيرزيت، حيث استطاعا الانسحاب بعد اطلاق الرصاص عليهم أمام مدخل الجامعة.