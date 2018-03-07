خاص بالفيديو| الفصائل لوطن: "نصر على مواجهة صفقة القرن وإفشالها، والمصالحة تسير ببطء"

غزة – وطن للأنباء – عز الدين أبو عيشة: بعد عودة وفد حركة حماس من مصر، وعلى مشارف عقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني، وفي ظل الهجمة الأميركية الإسرائيلية المتصاعدة، تتواصل لقاءات الفصائل في غزة لبحث مجمل هذه التطورات.

الى ذلك ، قال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزّة، خليل الحية لـ"وطن للأنباء": " إنّ قيادة حركته عرضت على القوى الوطنية والاسلامية الملفات التي ناقشتها مع الجانب المصري في العاصمة المصرية القاهرة."

وأضاف "ناقشنا أهمية استئناف مصر لدورها القومي وتطبيق اتفاقية المصالحة على الواقع، والأمن مع الحدود بين مصر وغزّة، والحفاظ على أمن الحدود، والوقوف كسدٍ منيع لمجابهة خطط ترامب الرامية بإنهاء الدولية الفلسطينية".

ومن جانبه، أكّد مفوض العلاقات الوطنية في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح عماد الأغا في لقاء مع "وطن للأنباء" أنّ حركته مصرّة على تطبيق اتفاق المصالحة رغم وجود الكثير من العقبات أمام ذلك الاتفاق، ليتحقق آمال الشعب الفلسطيني.

وحول مشاركة الفصائل في انعقاد المجلس الوطني، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية، طلال أبو ظريفة: "إذا عقد الاجتماع وفق اتفاق اللجنة التحضيرية في بيروت يناير 2017، فإنّ الفصائل ستشارك به، ودون ذلك لا يمكن حضور الاجتماع".