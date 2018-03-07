المصري: ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام افتراء سيلاحق بالقانون

وطن للأنباء: قال منيب رشيد المصري بأنه سيقوم بقوة القانون بملاحقة المواقع الاخبارية التي تحدثت عن قيامه بعقد شراكات مع شركات تابعة لدولة الاحتلال من أجل التنقيب عن النفط في أحد المواقع في فلسطين.

وأشار المصري في تصريح صحفي أدلى به اليوم بأن هذه الانباء عارية تماما عن الصحة والهدف منها هي زعزعة الثقة بين مكونات المجتمع وهذا هو هدف الاحتلال، داعيا إلى سحب هذا الخبر العاري تماما عن الصحة، معتبرا في ذات الوقت بأن السلام الاقتصادي هو نهب للثروات الفلسطينية، وهو عبارة عن كذبة كبرى يراد بها تعميق وتجذير وادامة الاحتلال، داعيا إلى مقاطعة الاحتلال ودعم حركة الـــ (BDS) باعبارها شكلا مهما من أشكال النضال لانهاء الاحتلال.