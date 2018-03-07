التربية تستنكر اقتحام وحدة مستعربين لجامعة بيرزيت

رام الله - وطن للأنباء: استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، اقتحام وحدة من المستعربين جامعة بيرزيت واعتقال رئيس مجلس اتحاد الطلبة فيها عمر الكسواني.

وأكدت الوزارة في بيانها، اليوم الأربعاء، أن هذه الانتهاكات تخالف كافة القوانين والأعراف الدولية التي تجرّم اقتحام المؤسسات التعليمية وتدنيسها واعتقال الطلبة والمعلمين.

وجددت الوزارة دعوتها لكافة المؤسسات الحقوقية والقانونية والإعلامية لفضح انتهاكات الاحتلال والعمل بقوة للجمها.