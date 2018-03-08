الجيش السوري يسيطر على نصف الغوطة

وطن للأنباء: تمكنت قوات الجيش السوري من السيطرة على نصف الغوطة الشرقية، آخر المعاقل الخاضعة لسيطرة المسلحين بالقرب من العاصمة دمشق، بحسب تقارير.

وقال رامي عبد الرحمن، رئيس "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، لوكالة فرانس برس إن "قوات الجيش السوري تسيطر على أكثر من 50 في المئة من الغوطة".

وبحسب تقارير، فقد أسفر القصف الجوي عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا مع تقدم قوات الجيش مدعومة بالدبابات.

يأتي هذا فيما اجتمع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، في نيويورك، لمناقشة أسباب فشل وقف إطلاق النار الذي طالب به الأسبوع الماضي.

واتخذ المجلس قرارا في 24 فبراير/ شباط يطالب بهدنة مدتها 30 يوما في جميع أنحاء سوريا، لكن الحكومة السورية وحليفتها الرئيسية روسيا أكدتا أن تلك الهدنة لا تنطبق على المجموعات المسلحة الموجودة في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

بي بي سي