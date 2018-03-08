اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة

رام الله - وطن للأنباء: شنت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة وفجر اليوم الخميس حملة مداهمات واعتقالات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية.

وافادت مراسلتنا ان قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، ما ادى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة رفيديا، واعتقلت خلال مداهمتها 3 مواطنين هم جهاد ومحمد مريش ومهدي العكة.

وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جيفارا احمد صلاح من بلدة الخضر في محافظة بيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في مدينة طولكرم 3 مواطنين هم حازم السروجي، ومؤيد بلاونه.

كما اعتقلت من بلدة عارورة المواطن نور الدين العاروري، وهو نجل الشهيد عبد الرحمن العاروري.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسير المحرر والجريح جبر دار خليل من بلدة سنجل في محافظة رام الله، والاسير المحرر باسل ابو عليا من بلدة المغير.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل ووزعت منشورات تهديد للمواطنين، وكذلك بلدة رأس كركر برام الله واطلقت قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين.