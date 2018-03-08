عريقات يطلع منظمة العمل الدولية على آخر المستجدات

رام الله-وطن للأنباء: أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، نائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية فرانك هاغمان على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، بما في ذلك انعقاد المجلس الوطني في أواخر شهر نيسان المقبل وملف المصالحة وغيرها.

وناقش عريقات مع ضيفه التطورات الإقليمية والدولية، واضعا إياه في صورة ممارسات الاحتلال الأحادية والمخالفة لقواعد القانون الدولي بحق أبناء شعبنا عامة والعمال الفلسطينيين خاصة.

وأكد عريقات أن إسرائيل تفرض نظام العبودية على العمال الفلسطينيين الذي يتوافق ونظام الفصل العنصري "الأبارثايد" الذي تفرضه على الأرض، مستعرضا الحقائق الاقتصادية الصعبة والقيود التي تواجه أبناء شعبنا بفعل سياسة الاحتلال، بما في ذلك فرض الحصار والإغلاق، وإقامة الحواجز العسكرية والسيطرة على الموارد الطبيعية، ومصادرة الأرض لصالح التوسع الاستيطاني الاستعماري.

وشدد عريقات على أن حل جميع القضايا الاقتصادية تكمن في ايجاد حل سياسي عادل وشامل يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.