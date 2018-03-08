احمد حلس: فتح ماضية في طريقها النضالي حتى تجسيد الدولة

رام الله-وطن للأنباء: قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض التعبئة والتنظيم للحركة في قطاع غزة، أحمد حلس، إن "فتح" ماضية في طريقها النضالي حتى تجسيد دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف حلس في مهرجان إحياء الحركة ذكرى شهداء مجزرة خزاعة، في خان يونس، إن دمنا رخيص في سبيل وطننا وكرامتنا، خاصة أن قادتنا قبل جندنا موجودون في الميادين للبذل والعطاء، فاليوم هو يوم الوفاء للشهداء والدم، فدمنا الذي يسقط في سبيل الأرض والوطن يعلوا في ضمير شعبنا وأمتنا.

وأكد أن طريق الشهادة ستبقى مفتوحة حتى تحرير الوطن، و"فتح" ماضية في طريق الشهادة وأجمل ما فينا شهدائنا، و"فتح" ستبقى تسير على هذا النهج والطريق حتى تحرير ترابنا الوطني وتجسيد دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتخلل المهرجان كلمات للقوى الوطنية والإسلامية وذوي الشهداء، علاوة على العديد من الفقرات الشرعية والأناشيد الوطنية.