الأسير المقعد أمير أسعد يواصل إضرابه منذ 23 يوماً

القدس- وطن للأنباء: يواصل الأسير المقعد أمير أسعد (35 عاما) من كفر كنا بالداخل، إضرابه المفتوح عن الطعام، منذ 23 يوما احتجاجا على المعاملة العنصرية التي يتعرض لها في سجن "الجلبوع".

والأسير أسعد يستخدم كرسيًا متحركًا نتيجة الإعاقة، ما يجعل القسم الذي يعيش فيه غير ملائم لوضعه الصحي تحديدا فيما يتعلق باستخدام الحمامات.

حيث ان القسم الوحيد المناسب لحالته في السجن هو "قسم 1" كون أبواب الحمامات كبيرة ومناسبة لدخول الكرسي المتحرك، إلا أن إدارة المعتقل ترفض نقله إلى هذا القسم.

يذكر أن الأسير أسعد معتقل منذ عام 2012، ومحكوم 6 سنوات ونصف، وهو من الحالات الخاصة في سجون الاحتلال، حيث يعاني إلى جانب إعاقته من أوجاع والآم في الظهر، وأمضى السنوات الست الماضية في "مستشفى سجن الرملة"، وهو بحاجة إلى رعاية ومعاملة خاصة، وينهي محكوميته في حزيران من العام الجاري.