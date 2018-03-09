أحكام جديدة وتمديد الاعتقال الاداري لـ 6 أسرى من جنين
09.03.2018 07:37 AM
جنين- وطن للأنباء: أصدرت سلطات الاحتلال، مؤخراً، حكماً بالاعتقال الاداري ضد أسير فيما جددت الاعتقال لخمسة آخرين من جنين.
والأسرى هم:
1. مهدي جميل عروق، جنين، تجديد إداري لمدة 4 شهور للمرة الثالثة .
2. توفيق أحمد شلبي، جنين، تجديد إداري لمدة 4 شهور للمرة الثالثة .
3. شريف نايف سليمان، جنين، تجديد إداري لمدة 6 شهور للمرة الثانية .
4. علاء سليم مرعي حوشية، جنين، تجديد إداري لمدة 5 شهور للمرة الثانية .
5. وسام مفيد عابد، جنين، أمر إداري جديد لمدة 4 أشهر .
6. معتصم مصطفى ملالحة، جنين، أمر إداري جديد لمدة 6 أشهر .