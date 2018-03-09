وطن الأخبار فلسطيني

أحكام جديدة وتمديد الاعتقال الاداري لـ 6 أسرى من جنين

09.03.2018 07:37 AM
أحكام جديدة وتمديد الاعتقال الاداري لـ 6 أسرى من جنين

جنين- وطن للأنباء: أصدرت سلطات الاحتلال، مؤخراً، حكماً بالاعتقال الاداري ضد أسير فيما جددت الاعتقال لخمسة آخرين من جنين.

والأسرى هم:

1.    مهدي جميل عروق، جنين، تجديد إداري لمدة 4 شهور للمرة الثالثة .

2.    توفيق أحمد شلبي، جنين، تجديد إداري لمدة 4 شهور للمرة الثالثة .

3.    شريف نايف سليمان، جنين، تجديد إداري لمدة 6 شهور للمرة الثانية .

4.    علاء سليم مرعي حوشية، جنين، تجديد إداري لمدة 5 شهور للمرة الثانية .

5.    وسام مفيد عابد، جنين، أمر إداري جديد  لمدة 4 أشهر .

6.    معتصم مصطفى ملالحة، جنين، أمر إداري جديد لمدة 6 أشهر .

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