"أبناء القدس" يحافظ على وصافة دوري "الأولى" بالفوز برباعية على "طوباس"

وطن للأنباء: حافظ فريق أبناء القدس على وصافة دوري الدرجة الأولى "الاحتراف الجزئي" لكرة القدم، بعد الفوز على طوباس خارج قواعده بنتيجة أربعة اهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الجامعة الامريكية في جنين، في اطار الأسبوع الثامن عشر.

بهذا الفوز بقي "الأبناء" في المركز الثاني رافعا رصيده الى 35 نقطة. اما "طوباس" فبقي في دائرة المهددين بالهبوط الى مصاف الدرجة الثانية، وجاء ثامنا متجمدا رصيده عند 22 نقطة.

هدف "الأبناء" الأول جاء في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الأول عن طريق خالد البري.

في الشوط الثاني أضاف "الأبناء" هدفه الثاني في الدقيقة 60 عن طريق حاتم أبو خضرة بعد ان نجح في ترجمة ضربة الجزاء الى هدف.

بقيت الأمور في مصلحة "الأبناء" الذي لم يدع فرصة لطوباس لتهديد مرماه.

في الدقيقة 66 سجل خليل التعمري هدف فريقه الثالث، قبل ان يختم "الأبناء" مسلسل أهدافه في الوقت بدل الضائع.

وفي نتائج المباريات الأخرى جاءت نتائجها على النحو التالي:

هلال اريحا/ جنين 3-1

القوات الفلسطينية/ يطا 1-2

وتختتم غدا السبت، مباريات الأسبوع الثامن عشر على النحو التالي:

العبيدية / مركز الامعري على ستاد الخضر الساعة 4 عصرا.

بيت امر / إسلامي قلقيلية على ملعب الحسين بن علي الساعة 4 عصرا.

مركز طولكرم / سلوان عل ملعب الشهيد جمال غانم الساعة 4 عصرا.