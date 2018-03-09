الرئيس الفرنسي: سنواصل دعمنا "للأونروا"

وطن للأنباء: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عند استقباله المفوض العام للوكالة بيار كرينبول، وفق بيان للرئاسة الفرنسية.

وشدد البيان على أنه من الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي لدعم أونروا وتمكينها من تنفيذ برامجها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وأفاد أن هذه هي الرسالة التي ستحملها فرنسا إلى مؤتمر المانحين في 15 مارس المقبل في روما.

وذكر البيان أن الأونروا التي تواجه مصاعب مالية تؤدي دورًا ضروريًا وأساسيًا في تقديم العون إلى أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني.

وشدد ماكرون على تصميم فرنسا على العمل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يمر كذلك عبر إيجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين.

وحجبت الولايات المتحدة في شهر يناير 300 من مليون دولار نحها للفلسطينيين عبر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).