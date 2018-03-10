نابلس.. اقتحامات يومية متكررة

رام الله- وطن للأنباء: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، المنطقة الشرقية من نابلس، وصادرت كاميرات مراقبة من عدة محال تجارية، كما داهمت محيط البلدة القديمة والمقبرة الشرقية بالمدينة.

وأفاد شهود عيان أن دوريات الاحتلال اقتحمت محيط المسلخ البلدي الواقع شرقي المخيم وشارع القدس وشارع روجيب وصادرت، وفحصت كاميرات مراقبة.

وكانت قوة للاحتلال قد اقتحمت نفس المنطقة أمس، وفحصت كاميرات مراقبة في شارع القدس وكفر قليل. وجاءت عملية الاقتحام بعد تعرض نقطة عسكرية على حاجز حوارة لاطلاق نار قبل يومين.

من جانب متصل اقتحمت دوريات الاحتلال محيط البلدة القديمة من نابلس، ووفتشت المتنزه الدنماركي، وأطراف المقبرة الغربية، وشوهد الجنود يقتحموها مشاة، إضافة إلى تواجدها في محيط المقبرة الشرقية وشارع فيصل.

وحسب مواطنون فإن طائرة مراقبة زنانة كانت تحلق على مستوى منخفض، أثناء عملية الاقتحام.