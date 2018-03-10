المغرب يضمن أول صوت في سباقه لاستضافة مونديال 2026

وطن للأنباء- وكالات: حسم رئيس اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم، رسميا موقف بلاده من التصويت للمغرب لاستضافة مونديال 2026.

وقال رئيس اتحاد غينيا بيساو في تصريح جاء على هامش مناظرة الكاف حول كرة القدم النسوية، التي احتضنها قصر المؤتمرات في مراكش المغربية مطلع الأسبوع الجاري إن اتحاد بلاده سيصوت للمغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم عام 2026.

وكان رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الملغاشي أحمد أحمد قد أكد أن ترشح المغرب لاحتضان مونديال 2026 فخر للقارة السمراء.

وترشح المغرب لاستضافة نهائيات مونديال 2026 في أغسطس الماضي، وهذه هي المرة الخامسة التي يطلب فيها استضافة هذا الحدث الكروي العالمي، بعد محاولات سابقة لتنظيم مونديالات 1994، 1998، 2006 و2010، دون أن يفلح في ذلك.

وسيجد المغرب منافسة شرسة من الملف الثلاثي الأمريكي (الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا).

وسيصوّت أعضاء الفيفا (2007 من أصل 2011) في 13 يونيو المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم مونديال 2026.

المصدر : روسيا اليوم