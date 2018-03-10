إيرباص تسرّح 3700 موظف

وطن للأنباء- وكالات: أعلنت شركة طيران "إيرباص"، أنها ستسرح 3700 موظف يعملون لديها في 4 دول مختلفة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أمس الأربعاء، أنها قررت اتخاذ خطوات جديدة، نتيجة التغييرات في سياسة الإنتاج وكثافة الطلبات.

وقالت إنه بسبب التعديلات في طلبات شراء ومواعيد تسليم الطائرات، التي تصنعها الشركة، من نوع "A380" و"A400M"، فإنها ستسرح 3700 من الموظفين بمنشآتها، في كل من فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، وإسبانيا.

ولفتت إلى أنها ستتعامل مع النتائج التي سيواجهها الموظفون عقب إقالتهم، في إطار الشعور بالمسؤولية، مشيرة إلى أن إيقاع إنتاجها بالنسبة لطائراتها من طراز "A380" سيتراجع إلى 6 طائرات سنويا، وبالنسبة لـ"A400M" ثمانية طائرات، وذلك اعتبارا من عام 2020.

المصدر: الأناضول