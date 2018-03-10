الاحتلال يعتدي على شاب بالضرب المبرح جنوب بيت لحم

رام الله- وطن للأنباء: اعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء امس الجمعة، على الشاب جهاد زواهرة من قرية المعصرة جنوب بيت لحم، ما ادى الى اصابته بجروح ورضوض مختلفة.

وقال جواد زواهرة شقيق المعتدى عليه ومصدر أمنى لــ(وفا)، "إن قوة من جنود الاحتلال احتجزت المعتدى عليه عند دوار مستوطنة "افرات" المقامة على اراضي قرى جنوب بيت لحم، واعتدت عليه بالضرب المبرح مستخدمة البنادق، مما ادى الى اصابته برضوض وجروح.

واضافوا ان تم نقل الشاب زواهرة الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمستقرة.